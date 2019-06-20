盛京銀行配股籌180億人幣

盛京銀行(02066)及中國恒大(03333)聯合公布，中國恒大附屬公司恒大南昌與盛京銀行訂立內資股認購協議。據此，恒大南昌擬認購盛京銀行配售的22億內資股，佔擴大後已發行股本約25.01%，每股認購價6元人民幣。



另外，盛京銀行與正博及Future Capital各自訂立H股認購協議。據此，正博及Future Capital擬各自認購盛京銀行配售的4億股H股，合共8億股H股，佔擴大後已發行股本約4.55%，每股H股認購價為6.818182港元(相當於約6元人民幣)，較停牌前溢價約37.19%。正博及Future Capital同為中國恒大關連人士持有。



盛京銀行H股將於周五(6月21日)復牌。



盛京銀行預期，建議認購及發行所得款項淨額約180億元人民幣，擬用於加強資本基礎，以支持業務持續增長。



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