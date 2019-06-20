財經評論：美漠視財赤問題　減息難救爛攤子

美國總統特朗普自上場後，未有正視經濟結構問題，反而推出大型稅務改革和巨額基建投資，致使聯邦財政持續惡化，債務如雪球般愈滾愈大。特朗普試圖以開打貿易戰，加徵關稅手段來增加財政收入，但卻弄巧反拙，損害大部分美國企業及消費者利益。即使聯儲局年內真的開始減息，在公共債務持續增長下，只怕經濟最終將步向衰退，爛攤子難以收拾！



近日美國財長姆紐欽明言，若國會無法就今年10月起的新財政年度預算開支達成協議，政府希望獲豁免毋須遵守國債上限要求一年。這個「拖」字訣，目的顯然是要配合特朗普競選連任活動，憂慮能少一瓣得一瓣。問題是，美國國會預算辦公室數據顯示，單是五月份，美國的預算赤字擴大至2,078億美元，預計到2022財年赤字將進一步攀升至超過一萬億美元。可見，美國政府的財政收支嚴重失衡，已到了不得不正視的地步。



美國目前的國家債務約22萬億美元，比美國GDP還要多。所謂「債務上限」，就是對美國財政部可能產生的國家債務總額的立法限制，以限定聯邦政府可以借多少錢。美國政府與國會去年就曾因為無法就解決國債上限問題達成共識，而令美國政府部分運作暫停。



說到底，美國人過度消費和不擅理財儲蓄習慣，加上經濟結構問題未獲解決，發動貿易戰只能轉移視線，卻無法以關稅解決財赤。現時，美元相對強勢，頗大程度與貿易戰打擊新興市場及環球投資氣氛，引發避險情緒有關。若然下半年聯儲局首肯以減息刺激經濟，美元匯率將承壓。



過去一年，美國試圖以加息縮表來轉嫁危機至新興市場，至今如意算盤未見打響。美國以更改國際遊戲規則，大打貿易戰，謀取巨額關稅利益來填補收入缺口，至今卻未見其利而先見其害。下一步特朗普政府可能做的，是發動「貨幣戰」，以美元貶值和通脹來減債滅赤。事實上，當減稅和基建投資等興奮劑作用過後，美國經濟增長動力有多強，將暴露於人前。可能毋須等到2022年，美國債務問題便會走向極端。近年見到其他經濟體在外匯儲備組合中減持美債，增持黃金及人民幣等資產，正是為了美國的債務危機不日爆破而作好風險管理。



特朗普競選連任的口號，是「維持美國偉大」。可堡壘建在沙堆上，早晚還是要倒塌，而一場對美元和美債的信心危機，好可能就是大崩盤的導火線。



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