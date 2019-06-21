國泰貨運連跌7個月　料客運放緩

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，今年5月貨運量持續下跌，已連跌7個月。除貨運表現疲弱外，公司預警，未來數月的客運收益有放緩迹象。



數據顯示，國泰航空及國泰港龍航空於5月運載的貨物及郵件合共16.82萬公噸，按年減少3.9%，運載率下跌4.7個百分點至63.9%。累計今年首5個月的載貨量按年減少5%至81.51萬公噸，運載率亦累跌4.2個百分點至63.6%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，貨運業務繼續受到地緣政治局勢緊張，以及市場氣氛轉弱的不利影響。雖然5月運力有所上升，但貨運收益比去年同期減少，公司會繼續密切監察，務求有效地因應市場需求及貿易走勢的轉變來配合運力。



林紹波補充，即使5月整體客運量領先運力增長，惟受激烈競爭影響，收益率仍然受壓。他預計未來數月的客運收益有放緩迹象，市場對旅遊需求下降，尤以長途航線為甚，令整體收益率嚴重受壓。



對於國泰貨運業務未有起色，信誠證券聯席董事張智威認為，環球經濟前景不明朗、中美貿易紛爭及廉航競爭等多重衝擊下，短期內國泰客運及貨運業務均會受壓。



他補充，即使國泰計劃收購廉航業務，料難以即時帶來協同效應，難以改變該公司處捱打的狀態。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去5年更累蝕超過256億元。



集團主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求。

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