歐股收市上漲　Delivery Hero急升近一成

歐股收市上漲，英國富時100指數收報7,424點，升20點或0.28%；法國CAC指數收報5,535點，升17點或0.31%；德國DAX指數收報12,355點，升46點或0.38%。



繼歐洲央行(ECB)行長德拉吉此前暗示將推出更多的刺激措施後，美國聯儲局主席鮑威爾亦表示，必要時減息可支持經濟增長信心。



全球第二大礦商Rio Tinto下調今年鐵礦產量預期，加上早前巴西淡水河谷(Vale SA)因礦場事故，關閉了多處有安全疑慮的礦場，刺激鐵礦石價格上升。歐洲鋼鐵生產商股價先升後回軟，ArcelorMittal收市大致持平；Thyssenkrupp則跌0.78%。



傳英國能源公司Centrica將削減700個職位，主要涉及後勤及管理人員，該公司股價收市急挫3.02%。



外賣平台Delivery Hero上調今年業績指引，主要由於新客戶數目急增，其股價全日大漲9.71%。



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