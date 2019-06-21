東方日報B1：美預告最快下月減息　隨時劈半厘

美國聯儲局議息後維持聯邦基金利率不變，但暗示若經濟前景沒有改善，最快可能在下月減息。市場減息預期升溫，令10年期美債孳息兩年半以來首次跌穿兩厘。本地銀行界則認為，美國減息一次不足以令香港跟隨，惟港息於未來可能有下調壓力。



聯儲局維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，但議息聲明刪除對利率政策保持「耐性」的措詞，又指經濟前景不明朗增加，正是過去減息周期時採用。聲明並稱會密切監察市場，採取合適行動維持經濟擴張，為最快7月份減息鋪路。利率期貨顯示，7月減息幾成定局，更有機會減息半厘，倘若成真，將會是當局自2008年以來首次減息。



聯儲局落實息口不變後，主席鮑威爾在記者會上表示，雖然基本經濟前景仍然良好，但貿易談判的進度帶來更多不明朗，許多官員都認為採取略為更寬鬆政策的理據已增強，並預料會於非常短時間之內有更清晰的方向。



美國通脹壓力低迷，可能為減息提供更大理據。鮑威爾亦稱，儘管經濟良好，但通脹持續疲弱，可能對長期通脹預期產生難以控制的下行壓力。當局最新經濟預測亦顯示，官員將今年扣除食品和能源的核心通脹預測，由3月時估計的2%下調至1.8%。



觀乎議息聲明，官員對經濟活動增速的評估，由上次議息時的「穩固」下調至「溫和」。美國5月非農業職位增長遜色，但聲明形容就業市場維持強勁，並提到家庭開支回升，但企業固定投資疲弱。



由於經濟前景難測，局內對於息口去向看法呈分歧。事實上，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德就今次議息決定投下唯一的反對票，主張減息0.25厘，是鮑威爾上任16個月以來首次出現反對的聲音。



當局利率預測點陣圖亦顯示，17名與會官員中，有8人預期今年底前會減息，當中7人估計會減0.5厘，一人估減0.25厘。另有8人預期不會改變，以及僅有一人預期會加息。



鮑威爾提到，許多官員都希望在決定減息前多觀察一會。被問到會否減息0.25厘或一口氣減息0.5厘，鮑威爾不置可否，僅稱未真正作出討論，這將很大程度視乎未來經濟數據及風險環境變化。



瑞銀首席美國經濟師卡彭特表示，除非所有經濟數據均表現強勁，以及貿易相關不明朗因素消除，否則聯儲局7月減息勢在所難免。高盛亦轉軚，包括哈哲思在內的經濟師現時預期當局將於7月和9月分別減息0.25厘，同時不排除在新數據令人失望的情況下一口氣減息0.5厘，一改之前預期當局今年按兵不動的預測。



聯儲局減息預期再升溫，10年期美債孳息周四最多跌5點子，至1.9719厘，是2016年11月以來首次跌穿兩厘。全球債息持續下跌，澳洲和新西蘭10年期債息同日均創出新低。TD Securities更預期，聯儲局明年6月底前減息6次，合共減息1.5厘，屆時10年期美債孳息料跌至1.3厘。

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