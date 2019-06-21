業績料差　壹傳媒股價曾冧近兩成

虧損連年的壹傳媒(00282)股價再次大跌，公司早前公布將於下周一(24日)發表其全年業績後，股價轉輾回落，周四(20日)更曾逆市挫近兩成。市場人士認為，投資者看淡公司業績繼續見紅，擔憂其財務前景，故紛紛趁機沽貨離場。



壹傳媒股價周四盤中曾低見0.305元，急瀉約18%，收市仍顯著下挫13.51%，報0.32元。股價較歷史高位累挫逾九成。



香港股票分析師協會主席鄧聲興直言，壹傳媒下周一發布的全年業績「一定差」，因為公司業務於去年9月至今年3月底止期間不見得有任何改善。縱然近期擬拓收費模式，但短期難以扭轉上半年虧蝕逾二億元的不利情況，故投資者趕在這時沽貨離場，亦屬正常。



獨立股評人譚朗蔚早前已指出，壹傳媒傳統業務沒有盈利，長遠股價走勢存在不確定因素，無貨的投資者實不宜沾手。



事實上，近年壹傳媒業績持續虧損。截至去年9月底止的半年，公司便錄得巨額虧損約2.87億元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕三年半。當中，公司揚言重點開發的數碼業務虧損按年大增1.16倍至4,957.5萬元，印刷業務虧損亦擴大65.9%至2.38億元。若以過去八年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億元。



財政狀況方面，於去年9月底，壹傳媒之銀行結存及現金儲備(包括受限制銀行結餘)約2.03億元，半年減少約1.01億元。同期公司可使用之銀行融資合計5.79億元，其中已動用5.77億元。

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