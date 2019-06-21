古勝：物管股時勢造英雄

港股繼續做好，恒指周四抽到去28,500點樓上，正是50及100日線的交纏位。短短3個交易日，恒指就抽高逾1,200點，令到這個「六絕月」的波幅明顯擴大。如今入市押注好倉，是博下周中美元首會面後會報佳音，但因美國總統特朗普的作風太飄忽，筆者始終有保留，所以睇好還睇好，建議要堅持嚴控注碼，瞓身賭中美下周就會簽到一份貿易協議的風險太高！



另一個角度睇，過去的「五窮月」和現處的「六絕月」，恒指250日線失而復得，總算試出一個短期底部。若然下周兩國元首會面後，沒有壞消息的話，由於市場早前已消化利淡消息，短期下方有望在26,000至27,000點築底，向上就要視乎各國貨幣政策和貿戰的後續發展。



美國聯儲局主席鮑威爾未有受特朗普威嚇，維持利率不變，但暗示局內不少意見認為下半年須減息，反正言論沒有過度「偏鴿」，對大局不是壞事。人民幣匯價回勇，破七算的憂慮又得紓緩。內地股市亦乘機繼續反撲，滬綜指試叩3,000點關未果，但最終收升2.3%。中資金融股則繼續反彈，周四(20日)提及的中金公司(03908)再升近3%，有貨可以再坐一會。



至於港鐵公司(00066)表現未負所望，周三高位見過51.95元，周四又上過51元，守得穩在50元樓上，後市仍有望反覆向上，可以坐穩順風車。反之，領展房產基金(00823)早段回軟，午後才略升，始終百元大關前，有爭持是正常之事，維持穩守50日線(現處94.7元)的話，可繼續持有。



以輕資產為特點的內地物業管理股，近日表現強勢，碧桂園服務(06098)周四股價創新高17.54元，中海物業(02669)亦見4.3元的新高水平。其他如佳兆業物業(02168)、雅生活服務(03319)都有不俗的表現。正正由於內地房產價格雖然不能再大升，但亦不許大跌，以保障金融體系穩定，只要人民幣匯率穩定，物業管理股既具內房概念，相對穩定的收益基礎和增長前景又較內房股優勝，故受投資者歡迎。



不過，穩陣起見，筆者都是喜歡中海物業，貪其屬國資體系，較民企背景可取。近日該股股價升穿4元大關後便頭也不回，一直抽到上4.3元，短線回吐整固過後，料股價尚有力再破頂，可密切留意4至4.1元水平承接，捕捉上車機會，下站目標睇4.5元。



東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。