郭家耀：阿里回歸利港交所

阿里巴巴申請在香港第二上市已成市場公開的秘密，市傳集資額度達200億美元，並已選定投資銀行協助交易。阿里近日宣布建議將股份拆細，表示分拆股份有助增加未來資本市場活動的彈性。現時阿里普通股總數約40億股，流通股份數目約26.04億股，當中約20億股用於發行為美國預託股份，比例為每1股等於1份美國預託股份，一旦落實拆細，阿里股份總數將擴至320億股，股份兌比例則變成每8股等於1份美國預託股份。



此舉旨在降低招股時的每手入場費，以阿里近日股價計，每手100股，入場費將高達10萬元以上，可能令不少散戶卻步。在拆細後，假設阿里股價維持不變，每手入場費降至萬多元，相信可增加不少吸引力，此舉正好反映阿里加速推進本港第二上市計劃。



美國近日有偏激言論，要求美國退休基金及保險公司停止在中國投資，要求禁止華企赴美上市，並要求美國退休基金及保險公司拋售中資股。雖然這些行動會影響華爾街的根本利益，實行的話會遇到很大反對聲音，但作為在美上市的中概股管理層，肯定需要尋求後路，在港第二上市是一個很好的保險選擇。



在香港交易所(00388)的第二上市制度下，若公司的交易量超過五成半在香港發生，可轉為在港第一上市，採納香港監管規定。由於目前內地仍有資本管制，科技巨頭仍需保留境外窗口對接國際投資者，香港正好發揮作用。阿里落實回歸將可起帶頭作用，其他科網巨企如京東等亦可能跟隨來港上市。根據媒體統計，在美上市的十大中資股總市值超過4.8萬億元，平均每日成交加起來逾400億元，簡單一算就知對港交所的交易量有甚大幫助，難怪港交所股價近日明顯強勢，後市仍值得樂觀。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(作者為註冊持牌人士)



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