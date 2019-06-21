趙文傑：減息放水非靈丹妙藥

一如市場預期，聯儲局經過一連兩日議息後宣布維持利率不變，然而當局在議息聲明中刪除「耐性」一詞，並指將採取適當行動以支持經濟增長，令市場解讀為減息事在必行。據最新利率期貨數據顯示，下次7月底議息後，交易員估計減息機會已達100%，當中更有24%人認為將一口氣減50點子。



近日有消息指，白宮曾研究將聯儲局主席鮑威爾降職的可能性，假如屬實事件將是史無前例。雖然華府官員其後否認，鮑威爾本人亦表明無意提早離任，惟空穴來風未必無因。事實上，總統特朗普已多番表明不滿鮑威爾的利率政策，一旦下月底減息落空，恐怕真的烏紗不保。



究竟減息是否真的是經濟靈丹妙藥？可從歐洲情況作借鏡，歐元區由2011年7月開始進入減息周期，存款利率更於2014年6月起降至零以下，進入負息時代，目前已降至負0.4厘。惟歐洲央行行長德拉吉日前表示，歐洲經濟面對下行風險，如有需要將推出刺激措施，如再進一步減息、購買資產及推出紓困措施。由此可見，即使推行負利率多年的歐洲，目前尚未擺脫經濟困局。



除利率政策外，貨幣政策亦只是影響經濟的其中一環。歐洲央行推行負利率和量化寬鬆雙管齊下多年，理論上市場水源非常充足，可是增加了M2的供應量，卻仍未能真正推動經濟向上，主要是取決於另一要素，就是貨幣流通速度。



當一個地方的經濟活動頻繁，貨幣的流通次數肯定是愈高，貨幣流通速度就是量度在某時期內貨幣的周轉次數。回看歐元區的情況，由2014年10月開始至今，每季的貨幣流通速度都是低於1，而且走勢每況愈下，數字代表央行發行的新貨幣於3個月內，流通量連一次也不足夠，反映當地消費或投資者對前景缺乏信心，經濟活動不足，這才是遲遲未能復甦的主因。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑

(作者為註冊持牌人士)



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