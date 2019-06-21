袁沛儀：觀望G20　美元待變

匯市消息淡靜，估計市場焦點將由聯儲局減息預期再次轉回中美貿易戰上，在投資者等待下周舉行的G20峰會具體成果時，美元無明確方向。不過可留意採購經理指數及二手樓銷售，料結果略遜於前值。雖然美元技術上MACD呈轉強信號，但料上行空間有限，97.4見阻力。



至於歐洲，今日亦同樣公布採購經理指數，在經濟增長放緩下也難見改善。另外，歐盟峰會也將舉行，料焦點仍在貿易局勢及英國脫歐上，估計歐元1.13見阻力，英鎊亦然；但技術上貼近保力加通道底，料短線技術反彈上試1.275。



全球投資氣氛淡靜，估計主要股市只作整固，料避險資產短線回落；估計美元兌日圓反覆上試108.70，美元兌瑞郎上試1.001。



澳元觸及保力加通道底，料見技術反彈，不過MACD呈轉弱信號，料上行空間有限，估計觸及0.694後繼續下行，而紐元料上試0.665後繼續回落。美國確保波斯灣局勢安全加上油組有信心延長減產計劃，紐約油價在50美元有支持，料美元兌加元下望1.318。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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