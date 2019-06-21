美股收市：道指漲249點　標指創新高！

美國聯儲局打開減息大門，刺激華爾街三大指數急升，其中標指更創出收市紀錄新高！道指收報26,753點，升249點或0.94%；標指收報2,954點，升27點或0.95%；納指收報8,051點，升64點或0.8%。



科技股普遍上揚，Facebook全日升逾1%；亞馬遜、Netflix均上漲約0.4%。蘋果公司收漲0.8%至199.46美元，此前投行Evercore ISI將公司目標價從205美元上調至215美元。



個股方面，軟件公司甲骨文上季業績勝預期，股價全日飆升逾8%。大行高盛調低電動車生產商特斯拉(Tesla)目標價，由200美元削至158美元，消息拖累Tesla股價急跌3.01%，收報219.62美元。



對於後市，Aegon資產管理美國利率策略員諾里斯認為，聯儲局的議息聲明有助支持美股現時估值，因為市場不再擔心當局對形勢反應太慢或沒有行動。



他又說，標指目前市盈率為19倍，按歷史標準處於偏高水平，但以債息水平來看則依然算合理，以股市2018年2月開始急跌為例，當時市盈率超過23倍，美國10年期債息達2.7厘，遠高於日前跌穿兩厘。



富國銀行證券股市策略主管哈納認為，聯儲局現時政策立場將有利樓市、股市及槓桿。



不過，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman最新警告，美股已處於「合理區間」，近日的大升市可能是「終極一升」的訊號，預示着10年牛市即將結束。



他質疑華爾街為何在美股接近新高時憧憬減息，這不符合邏輯。他又表示，迄今為止，聯儲局貨幣政策仍過於寬鬆，將目前的政策形容為「不恰當」。



他認為，若標指短期內升至3,100點，即較周三(19日)收市再升約6%，就是為「狂熱敲門」(其意思是撞板的機會很大)。他提醒投資者應注意美國總統特朗普「想目前所有事情都好」，其實已透支了未來需求。



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