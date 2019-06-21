【市前重點睇】標指創新高　油價急升5%

●美匯指數跌至96.62水平，離岸人民幣(CNH)高見6.8568，港匯升至7.8146，圓匯高企107.26，歐元漲至1.1291，英鎊見1.2704。金價高見1,388美元。油價急升，布油飆至64.45美元，紐油高見57.79美元。道指期貨回吐。



●道指收報26,753點，升249點或0.94%；標指收報2,954點，升27點或0.95%，創紀錄新高；納指收報8,051點，升64點或0.8%。 https://bit.ly/2NamZtU



●港股ADR指數收報28,605點，升54點。



●美國10年期國債孳息率升0.51點子，報2.0284厘。



●美國總統特朗普預期，聯儲局主席鮑威爾「最終」會下調利率，並稱「他本該早點這樣做，最終他會做正確的事」。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000人至21.6萬人，低過預期22萬人。



●美國首季經常帳赤字，由第4季的1,439億美元，收窄至1,304億美元，但仍多過預期的1,243億美元。



●紐約期金收報每安士1,396.9美元，升48.1美元或3.6%，創2013年9月以來收市新高，並創2016年6月以來最大單日升幅。



●紐約期油收報每桶56.65美元，升2.89美元或5.4%；布蘭特期油收報每桶64.61美元，升2.79美元或4.5%。



-伊朗宣稱周三(19日)於霍爾木茲甘省(Hormozgan)擊落一架美軍無人偵察機。美國總統特朗普表示，很快會宣布美國是否採取軍事行動。



●英國富時100指數收報7,424點，升20點或0.28%；法國CAC指數收報5,535點，升17點或0.31%；德國DAX指數收報12,355點，升46點或0.38%。 https://bit.ly/2MXR0x9



●歐洲央行管委雷恩表示，除非歐元區經濟形勢好轉，否則央行準備動用所有「適當」的工具。



●英倫銀行一致通過維持基準利率0.75厘及量化寬鬆規模4,350億英鎊不變。



●挪威央行加息25點子，至1.25厘，並表示今年「很有可能」還會加息。



●台灣央行如預期連續12個季度維持利率不變。



●國際貨幣基金組織(IMF)表示，隨着更多中國金融資產被納入國際市場指數，未來2至3年可能會有多達4,500億美元的「基準驅動投資組合流入」中國。



●花旗銀行推出港元存款優惠，新客戶敍做3個月港元定期存款，並持有指定產品結存，年利率最高可達2.3厘，於市場上處較高水平。



●國泰貨運連跌7個月，料客運放緩。 https://bit.ly/2x6Z0kQ



●業績料差，壹傳媒股價曾冧近兩成。 https://bit.ly/2IufmdN



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