【股民熱話】有錢就買滙豐　點解？

港股自去年末季展反彈浪，雖然「五窮月」一度蒸發了一半升幅，惟初步看26,800至27,000點邊已找到短期支持。



隨着未來數月中美貿易戰有望漸趨明朗，下半年的經濟發展風險可控，市場已一定程度消化利淡因素。在美國總統選舉活動之下，特朗普的焦點將逐步轉移至美國國內，國際間的紛爭或可有喘息機會，係時候把握機會部署倉位。



有錢的股友可能會問，呢三日港股反彈逾千點，仲有咩好追。散戶愛股--滙豐控股(00005)，會唔會係其中一個選擇？



首先，若然中美貿易談判有結果，當中料少不得進一步對外開放資本市場。事實上，目前外資在內地證券、銀行、保險等領域的參與度仍低。自去年開始，A股入摩，不少海外長線基金已北上部署。若年內在這方面傳來好消息，具備中、外資背景的滙控，誠屬受惠者。



目前，中國平安(02318)已是滙控的單一最大股東，而滙控投資交通銀行(03328)亦已多年。基本上，滙控在內地的銀行和保險業都有一定的背景優勢，其於中國市場的發展潛力，顯然尚未完全反映在估值上。從架構上看，若中國業務成氣候，未來滙控存在重組分拆的誘因。



其次是，從股價走勢可以見到，滙控自去年10月低位60元邊回升，主要維持在63至68元水平上落，表現相對大市穩定，皆因其業務遍及歐、美、亞等地，市場風險相對分散，而現時滙豐股價距離波幅區底部不遠，又是重磅股，受惠市場氣氛改善，中短線皆有留意價值。



此外，滙控首季業績勝預期，隨着近期拆息上升，有助次季整體淨息差擴張，加上海外業務維持穩定，現價市帳率0.91倍，息率6.1厘，論估值屬進可攻退可守。



不過，一個銀仔有兩邊，滙控一個較大的風險因素不得不注意，就係英國政局動盪。一旦英國硬脫歐收場，經濟必然會再受衝擊。歐洲既是滙控的主營市場之一，故必須要注意相關風險。



總括而言，若然着眼於長線投資，其實以業務分布、企業管治及經營往績來看，滙控都是一家值得長坐的藍籌銀行股。至於中短線，宜留意兩個日子，分別是7月22日的一周，英國的首相之位花落誰家將會明朗；另一個日子是10月底英國脫歐限期屆滿，短炒喺呢兩個日子前後，要識走位。



東方產經專欄作者司慕渢



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