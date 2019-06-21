【即市分析】好友先贏一仗　下一阻力在...

東方產經專欄作家HS哥：美國聯儲局維持息率不變，但暗示可能在年內減息，加上中美貿易關係現轉機，消息刺激中港股市齊齊向上，恒指昨日(20日)成功升穿28,500點，收復50日及100日線，技術上已出現突破。



在兩大利好消息支持下，指數膠着狀態終被打破，好友先贏一仗。下周就係半年結，在粉飾櫥窗效應下，基金會否進一步推升指數，呢個可能性不可抹殺。



不過中美元首會面消息是否已過分透支？屆時兩國能否達成協議？仍屬未知之數，加上今日已是周五，周末期間未知本地政局如何發展，萬一又有甚麼風吹草動，提防港股短線再受壓，因此建議盡量避免持重倉過周末。



走勢上，恒指由4月中旬高位30,280點，反覆跌至本月初低位26,671點，現時剛好已收復跌幅的一半，現時阻力已上移至28,900點水平，鑑於不明朗因素仍多，料指數短線或需整固一輪才可再上。

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