【墨爾本市中心】大型高尚住宅綜合體　呎價低至3045港元

澳洲向來屬熱門移居之地，加上澳元近日持續下跌，為海外買家帶來喜訊。墨爾本市中心樓盤Yarra's Edge，早在18年前由澳洲最大上市發展商Mirvac打造，屬區內的大型綜合體住宅，現時興建工程已接近尾聲，罕有同步發售全新現樓及樓花公寓，更有臨海而建的聯排別墅，全部物業均連同車位，首期僅26萬港元起，呎價低至3,045港元。Ray White將於周末兩天(6月22及23日)舉行物業展銷會，購買該盤可獲得墨爾本雙人來回機票，同時送出律師費。



Ray white銷售總監許嘉宇表示，Yarra's Edge屬大型綜合體，由澳洲最大上市發展商設計的大型社區，令規劃十分完善，加上距離市中心只有1.5公里，徒步輕鬆可達CBD，深受對當地白領人士歡迎。屋苑提供公寓及聯排別墅，其中臨海而建的別墅樓高4層，有獨立電梯及車位，而每層均有露台，能飽覽Yarra's river河岸的景色，每戶面積逾4,000方呎，設有5間睡房，坐擁私人花園，加上坐向北方，屋內冬暖夏涼，首期約112萬港元起，呎價4,505港元。



至於公寓價錢更為吸引，現時有兩幢公寓發售，其中Forge更在2017年奪得澳洲HIA最佳公寓獎，樓盤質素毋庸置疑。至於項目的Voyager則以樓花形式發售，預計於2022年落成，首期則由29萬港元起，呎價3,104港元。



他又指，項目不論自住及投資都十分適合，樓盤地理位置優越，直接連接市中心，價錢比其他同區物業低，而該區的樓價較穩定，加上密度亦較市中心低。另一方面，區內匯聚百大企業高層客源，令租金回報亦有保障。



事實上，市中心同樣價錢的公寓一般不包括車位，但項目所有推售單均連同車位出售，而三房戶更有享雙車位。因此物業最受歡迎的兩房及三房戶，租金回報較區內同類單位高30至40%。



住客生活所需不假外求，只需步行數分鐘，即可到達高級私人會所Wharf Club，設施包括標準游泳池、健身房、更衣間，而每幢大廈亦有各自的會所，滿足住客所。發展商亦定期舉辦不同活動，例如露天看電影，以及其他為家庭而設的活動，更有獨立遊艇會。未來附近還會興建超過1,000平方米的購物休閒場所，吃喝玩樂近在咫尺。



項目屬區內前所未見之大規模的樓盤，坐擁私人遊艇碼頭，是一個擁有多元文化的高檔區域，亦是墨爾本的黃金地段之一。區內生活所需不假外求，尊享Victoria Harbour與Yarra River永久一線海港景致。該區亦是墨爾本大學新校區的所在地，與墨爾本CBD僅一橋之隔，只需5分鐘即達全墨爾本最大火車站Southern Cross Station，與皇家理工大學亦僅10分鐘車程，



物業的發展商Mirvac，曾經奪得超過600項設計建築大獎，而其公寓亦取得年度最佳公寓獎。發展商在當地口碑良好，所發展的項目遍布全澳洲的各區，如國際大都市悉尼、宜居城市墨爾本、布里斯班等地，除了大型住宅外，亦有商業項目、零售和工業項目。



事實上，鄰近樓盤的Fishermans Bend，正進行目前澳洲最大的城區改造工程，發展規模較現有市中心大三倍，更有大學投資10億澳元於區內興建工程學院，並於2020年落成及啟用，區內未來將有火車及電車，全面的配套將推動經濟增長，為整區改頭換面，預計將吸引80,000名居民遷移，亦可創造 80,000個工作崗位。



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澳洲墨爾本市中心海港區奢華住宅展銷會

日期： 6月22及23日(周六、日)

時間： 上午11時至下午7時

地點： 尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間： 下午1時及4時(周六)、下午3時(周日)

講座主題： 墨爾本樓市「錢」瞻 澳洲最大上市發展商Mirvac親臨拆解

查詢電話： 23761088

網上登記： http://bit.ly/2XNviwS

