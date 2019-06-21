A股快報：人民幣轉強　滬指重上3000點關

人民幣展現強勢，人民幣兌每美元中間價大幅上調333點子至6.8472；滬綜指重上3,000點關，最新升15點或0.5%，報3,002點；深成指升87點或0.9%，至9,222點；創業板指數升32點或2.1%，報1,530點。



中國銀保監會主席郭樹清稱，人民幣匯率短期波動是正常的，但長期看，內地經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。





【09:26】A股快報：三大指數揚升 創指呈強

內地股市向好，滬綜指高開3點或0.11%，報2,990點；深成指高開46點或0.51%，至9,181點；創業板指數高開33點或2.23%，報1,531點，逾60隻股份升停板。



板塊方面，環保股領漲2.5%，石油股升2%，有色金屬股升0.2%；而金融股偏軟，釀酒股跌0.4%。



康芝藥業高開6%。公司控股股東宏氏投資擬向廣州高新區集團轉讓10%股份。



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