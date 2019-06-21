Slack首日掛牌飆48%　市值漲至195億美元

美國紐交所第2間以直接方式上市的即時通訊服務商Slack Technologies，於當地時間周四(20日)首日掛牌，開市價報38.5美元，較參考價26美元高48%，並曾漲逾61%至42美元，最終升48.53%，收報38.62美元，市值飆至約195億美元。



公司行政總裁Stewart Butterfield表示，選擇直接上市，是不希望發行新股稀釋現有股東的股權，而公司帳面上還有近8億美元現金類資產，現金充足毋須融資。



公司財務總監Allen Shim亦稱，在不受首次公開招股(IPO)約束的情況下，公司直接上市更有效率，可以達到正常的供需水平。



透過直接掛牌，Slack在沒有集資或聘用包銷商的情況下，將股份轉移至交易所進行交易。有別於傳統的IPO，以直接掛牌方式上市的公司不會在掛牌前一天定價或定出認購者。



根據美國證監會文件，Slack於今年第1季收入為1.348億美元，按年增長67%，錄得虧損為3,180萬美元。



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