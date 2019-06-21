【即市分析】物管股步步高升有因

東方產經專欄作者股博士：市場轉炒中美兩國領導人會在G20峰會上會面，對貿易戰發展轉趨樂觀，港股略有起色，好似隻騰訊控股(00700)就連彈幾日衝到上354元，已開始接近50日線阻力，反彈勢頭幾勁。



不過，外圍依然風高浪急，加上美國總統特朗普五時花六時變，真係信佢一成都死，所以策略上都係主攻受中美貿易戰影響較輕微及走勢唔錯的板塊，其中物業管理股近期升得唔錯，值得望望。(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )



從基本面分析，中美貿易戰持續，更有人認為會變成持久戰，咁中央必然要在其他方面落力撐住整體經濟，但內地樓市在實際經濟前景不明朗下，未來撐得幾耐真係冇人知。



相反，物管企業受外圍因素影響較內房股更細，加上又冇內房負債高的重大問題，且屬於輕資產板塊，人民幣波動下，波幅相對內房細。隨着內地民眾對住屋環境及生活水平提升，物管行業亦大有可為，加上收入基礎穩定，故在上述多重因素考慮下，資金真金白銀押注，又確實有一定道理。



策略上，近期多隻物管股都顯著強勢，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)及雅生活服務(03319)去年全年分別多賺1.3倍、31%及1.8倍，三者股價皆自5月尾開始明顯轉強，其中前兩者更屢創歷史新高，強勢畢呈，值得逢低收集睇中線。



另外，奧園健康(03662)及雅生活服務走勢同樣唔錯，前者近幾日上破多條主要平均線，見底回升迹象明顯，現價吼位買入，博重上前高位5.3元機會率唔細，跌穿4.2元止蝕；後者近期上升動力轉強，短期只要衝破3月高位阻力約13.5元，應可更上一層樓，不妨先納入觀察名單！

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