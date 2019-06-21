【高盛推介】博騰訊反彈　留意高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(20日)突破350港元，周五(21日)開市見357.4元，再突破1個月高位後隨即倒跌。有遊戲統計公司發表《2019年5月移動遊戲報告》，十大營收遊戲中騰訊佔六席。此外，近日公司公布旗下手遊《和平精英》，每日活躍用戶已突破5,000萬。



觀察個股認股證資金流向，可見騰訊由周二(18日)開始連升下，資金轉向沽出認購證及部署認沽證。當中認購證於周二至周四共錄得約7,530萬元資金流出，同期認沽證則共錄得約2,650萬元。



投資者如看好騰訊，可考慮以行使價355至385元間作篩選認購證的條件。當中可留意中年期的購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿10.9倍，行使價355至385元間、中年期、撇除高街貨產品後，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，可考慮以行使價320至355元間作篩選認沽證的條件。當中可留意中年期的沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿10.2倍，行使價320至355元間、中年期產品中，槓桿最高。



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