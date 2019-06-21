異動股：受累盈警等利淡因素　昌興國際曾瀉18%

昌興國際(00803)周五(21日)復牌，股價一度下挫18.5%，低見0.088港元，創過去52周新低。



公司公布，前主要股東黃炳均於東英金融抵押5.29億股公司股份(佔公司已發行股本的39.4%)已向若干獨立承配人出售。



公司所知，概無處置股份的承配人成為控制或持有公司30%或以上的表決權的公司控股股東。於出售處置股份後，黃炳均及其聯繫人繼續持有公司3.04億股股份。



該集團有到期未履行償還責任之貸款本金額共約5.89億元，就所有未履行還款責任而言，公司已收到若干債權人的償債書，要求償還到期貸款合計約3.93億元。集團並無充足可用現金履行該等貸款的還款責任。公司正與相關放款人磋商，旨在簽立可能進行的財務重組計劃。



公司已評估因未履行還款責任及潛在違反該等融資，而導致可能要求償還貸款合計約為16億元。



該集團已出售於一間合資公司20%股權及出售於一間附屬公司的21.72%股權。由於獨立估值師需要更多時間落實合資公司及附屬公司的估值。



集團預期於截至2019年3月31日止年度錄得虧損，主因資產減值及按公平值計入損益的金融資產之公平值虧損。



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