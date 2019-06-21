Apple去信美國貿易代表　指向中國貨徵稅削競爭力

外電報道，美國貿易代表辦公室就政府擬向中國貨徵收關稅徵求公眾意見，蘋果公司因而去信美國貿易代表萊蒂澤，指美國不應該對進口的中國商品徵收關稅，因這將降低公司對美國經濟的貢獻，並影響其全球競爭力，敦促不要實施關稅。



信件指出，擬議的關稅清單涵蓋Apple所有主要產品及設備配件，包括iPhone、Mac電腦、iPad、AirPod、AppleTV、顯示器及鍵盤等，以及用於修復在美國產品的零件和電池。



Apple表示，其他非美國競爭對手不會受到影響，因此競爭環境將會對公司構成不利條件。



美國政府擬向約3,000億美元中國貨徵收25%的關稅。截至6月25日，數百家美國公司和貿易團體在參加為期7日的公開聽證會，主要是反對向企業和消費者徵稅。反駁期將於7月2日結束。



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