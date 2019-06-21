中國加強監管網絡市場　整治跨境電商進出口

中國國家市場監管總局、發展改革委等8個部門發布公告，會於6至11月展開聯合行動，名為《2019網路市場監管專項行動(網劍行動)》，嚴厲打擊網絡市場突出問題，落實電子商務經營者責任，維護網絡市場秩序。



行動將嚴厲打擊網上銷售假冒偽劣產品、不安全食品及假藥劣藥；加強流通銷售餐飲食品等商品抽查，加強網絡餐飲服務食品安全監管；嚴厲打擊網絡虛假宣傳、刷單炒信、違規促銷、違法搭售等行為；嚴肅查處違規推銷宣傳嬰幼兒配方食品的行為



會深入開展互聯網路廣告整治工作，針對醫療、藥品、健保食品、房地產、金融投資理財等虛假違法廣告，加大案件查處力度。嚴格監管海外代購，加大對跨境電商進出口整治力度。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



新股上市消息資訊，不停為你update，即刻click入

http://money18.on.cc/IPO

