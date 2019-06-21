新股專輯：保寶龍科技料汽車銷售跌屬短期波動

由中國鋁罐(06898)分拆的保寶龍科技(01861)以介紹形式上市，開報4.4元。



保寶龍科技為中國汽車美容及保養氣霧劑產品製造商，公司秘書李錦輝表示，雖然原材料價格走勢波動，但公司會調整採購策略，透過多供應商採購，相信有關成本可控，強調會密切留意採購價格走勢，以減少對公司的影響。



對於中國汽車銷售疲弱會否影響公司業務，他相信，中國宏觀經濟向上，汽車銷售下滑是短期波動，長遠對中國經濟前景感樂觀，不擔心相關問題。



執行董事連興隆表示，公司會繼續推廣原品牌製造(OBM)產品、海外市場等，正力拓電商平台銷售、豐富產品線，以增加市場份額。另外，除了主力發展汽車美容業務外，也會加強發展毛利率較高的個人美容等業務，惟現時未有目標佔比。



他又指，公司對國際市場很感興趣，包括香港，不排除日後與本港電商合作。



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