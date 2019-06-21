【即市分析】中電盈警　是危還是機？

東方產經專欄作者帥哥：中電控股(00002)昨日(20日)收市後發出上市以來首次盈警，預期中期業績錄得虧損，消息似乎嚇窒一眾捧場客，股價今早裂口低開半成，低位曾見85.3元，現仍跌4.2%報86.45元。



集團預期會就中期帳中，為澳洲零售業務所佔的商譽進行減值，約為60億元至70億元。雖然商譽減值為非現金項目，不會對其現金流及營運造成即時影響，但將會顯著減少首6個月所匯報的盈利。



多間大行就盈警消息發表報告，摩通認為中電就澳洲業務撥備料對現金流及派息影響有限。不過，德銀就下調其目標價至78元，予其評級「沽出」，至於瑞銀及美銀美林亦分別下調其目標價至93元及105元，投資評級分別為「中性」及「買入」。



該股自2月升至97元水平後呈雙頂回落，其後主要在87至93元之間上落，惟今早一跌，已跌穿此上落區間，加上集團業務前景亦具挑戰性，股價短線有機會進一步受壓，後市有機會考驗84元支持，有意博反彈宜待股價喘穩再作考慮。

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