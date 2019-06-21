中證監推進創業板重組上市改革　分析料利好券商股

中國證監會就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》公開徵求意見，擬進一步提高《重組辦法》的適應性和包容度，徵求意見將於7月20日截止。



是次擬取消重組上市認定標準中的淨利潤指標；將累計首次原則的計算期間，進一步縮短至36個月，引導收購人及其關聯人控制公司後加快注入優質資產；支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市；擬恢復重組上市配套融資，多渠道支持上市公司置入資產改善現金流、發揮協同效應。



中信建投分析師張玉龍認為，中證監擬修改重組辦法，開放創業板借殼上市，對創業板的殼公司，一旦資產注入將極大地提升創業板質量，帶動創業板整體估值上升。他稱，目前創業板不允許借殼上市，開放併購重組，將能夠使這些創業板公司重獲新生。



國金證券發報告指，計劃有助增加A股交投，為A股6月中下旬至7月的反彈再添重要催化劑，利好券商等板塊；而對於中小創板塊的影響，屬逐步由量變到質變的過程。



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