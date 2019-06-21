【午市重點睇】金價油價狂漲　人民幣港匯呈強

●地緣政局緊張，金價及油價齊飆升，金價自2013年9月以來首次升穿1,400美元，高見1,412美元，布油曾突破65美元關，最新企64.75美元，紐油衝上57.79美元。美匯指數低見96.49，最新報96.5；圓匯高見107.05；歐元兌美元報1.130；英鎊報1.271。港匯強見7.8025。在岸、離岸人民幣一度升上6.83水平，最新企6.85及6.86。道指期貨跌不足百點。



●港股28,500關上落，恒生指數半日跌73點或0.26%，報28,476點，騰訊回軟，黃金股強勢。https://bit.ly/2Kw9EKj

-中電首發盈警，大行唱淡，股價重挫5%。

-昌興國際受累盈警等利淡因素，股價曾瀉18%。

-MI能源折讓18%配股，股價乾挫逾4%。

-卡姆丹克折讓配股，股價曾跌3%。



●【即市分析】

-物管股步步高升有因。https://bit.ly/2Rp54hK

-維他奶強勢不再，皆因...https://bit.ly/2XtYLyM

-好友先贏一仗，下一阻力在...https://bit.ly/2x55PDg



●A股快報：滬深三大指數半日收升0.6%至2%，滬綜指重上3,000點關。https://bit.ly/2FlNupW



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2ZKNpUT



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息再升穿2厘，至2.26厘；1個月期升至2.48厘。



●人民幣中間價大幅上調333點子，見6.8472，呈三連漲。



●人行逆回購300億元人民幣。



●郭台銘淡出鴻海，9人經營委員會上場。



●IMF：中國資產納入國際指數，可望吸金4,500億美元。



●Apple去信美國貿易代表，指向中國貨徵稅削競爭力。https://bit.ly/2IT9OIE



●中國加強監管網絡市場，整治跨境電商進出口。



●Slack首日掛牌飆48%，市值漲至195億美元。



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