【午市重點睇】金價油價狂漲 人民幣港匯呈強
●地緣政局緊張，金價及油價齊飆升，金價自2013年9月以來首次升穿1,400美元，高見1,412美元，布油曾突破65美元關，最新企64.75美元，紐油衝上57.79美元。美匯指數低見96.49，最新報96.5；圓匯高見107.05；歐元兌美元報1.130；英鎊報1.271。港匯強見7.8025。在岸、離岸人民幣一度升上6.83水平，最新企6.85及6.86。道指期貨跌不足百點。
●港股28,500關上落，恒生指數半日跌73點或0.26%，報28,476點，騰訊回軟，黃金股強勢。https://bit.ly/2Kw9EKj
-中電首發盈警，大行唱淡，股價重挫5%。
-昌興國際受累盈警等利淡因素，股價曾瀉18%。
-MI能源折讓18%配股，股價乾挫逾4%。
-卡姆丹克折讓配股，股價曾跌3%。
●【即市分析】
-物管股步步高升有因。https://bit.ly/2Rp54hK
-維他奶強勢不再，皆因...https://bit.ly/2XtYLyM
-好友先贏一仗，下一阻力在...https://bit.ly/2x55PDg
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.6%至2%，滬綜指重上3,000點關。https://bit.ly/2FlNupW
●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2ZKNpUT
●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息再升穿2厘，至2.26厘；1個月期升至2.48厘。
●人民幣中間價大幅上調333點子，見6.8472，呈三連漲。
●人行逆回購300億元人民幣。
●郭台銘淡出鴻海，9人經營委員會上場。
●IMF：中國資產納入國際指數，可望吸金4,500億美元。
●Apple去信美國貿易代表，指向中國貨徵稅削競爭力。https://bit.ly/2IT9OIE
●中國加強監管網絡市場，整治跨境電商進出口。
●Slack首日掛牌飆48%，市值漲至195億美元。
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