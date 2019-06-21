【瑞通推介】中電盈警捱沽　購證揀邊隻？

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者續炒歐美央行下半年放水，道指隔晚收報26,753點，升249點或0.9%，標普500指數升27點或0.9%，收報2,954點，創收市新高。



恒指4日累升超過1,400點，14日RSI進入超買水平。恒指今日(21日)早市先升後回，於28,500點附近上落。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾8,200萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.8億元，近5日累計淨流入高達4.1億元，反映愈來愈多投資者認為恒指急升過後快將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,768點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。



中電首次發盈警，受累澳洲項目商譽減值，料中期業績錄得虧損。股份今早曾在大成交下裂口急挫逾半成至85.3元，連穿多條平均線並創超過7個月低位，其後跌幅略收窄。昨有約2萬元淨流入其好倉。



友邦繼續是升市火車頭，昨以全日最高位82.05元收市，升2.6%並創個半月高，連升4日累漲逾11%，相繼收復主要平均線。股份今早靠穩，再創近期高，留意有否機會挑戰52周高位83元水平阻力。昨有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾230萬元淨流入。



內媒報道，北京、上海、廣東及湖南等地近日相繼發布調整退休人員基本養老金方案，配合大行唱好內險估值吸引。中國人壽昨收升3.3%於19.38元，創1個月高，連升4個交易日；今早於19元上好淡爭持。相對另一內險龍頭平保，國壽現相距52周高位(約23.2元)仍有近兩成距離，短線而言，若國壽能重返50天線(19.73元)，觀察100天線(約20.2元)阻力。昨分別有484萬元和67萬元淨流入其好倉和淡倉。



報道指成都發布新能源汽車補貼標準，額外給予50%補貼，加上中美貿易戰緩和，汽車股有追捧，吉利汽車昨為表現最佳藍籌，收升近5%並創1個月高，連升4日，今早於13元之上回吐1%。昨各有逾30萬元資金淨流入其好倉和淡倉。



石藥股價同樣四連升，昨升2.3%收復20天線，有機會打破近月的下降軌，但成交暫未見顯著增加。股份今早於12.4元水平窄幅上落，暫未見明顯方向。昨分別有56萬及5萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

中電輕微價外、中短期購(16233)，行使價96.88元，2019年9月到期，實際槓桿13.4倍。



友邦輕微價外、中短期購(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。



友邦貼價、中短期沽(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿6.9倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9倍。



吉汽輕微價外、中短期購(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿5.3倍。



吉汽價內、短期沽(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿4.7倍。



石藥貼價、短期購(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿6.7倍。



港交所貼價、中短期購(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.6倍。



港交輕微價外、中短期沽(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿8.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價27,020點，槓桿比率21.3倍。

恒指N類熊證(67859)，收回價28,980點，槓桿比率38倍。

騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率10.9倍。

騰訊熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率22.1倍。

美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

