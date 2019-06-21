遠東發展：地皮撻訂屬個別事件　影響短期氣氛

中小型地產商遠東發展(00035)周五(21日)舉行業績發布會，被問到最近有香港上市公司將啟德地撻訂，董事總經理孔祥達認為，事件影響短期氣氛多於實質市場，因為香始終地皮供應有限。



他又稱，會繼續謹慎在香港投地，不會減少在香港的投資，然而新競得的土地回報率僅單位數，難有太大的升幅，相較海外地產發展有雙位數回報率低，故集團會將更多精神和資源投放海外。



至於香港近期的政治氣氛會否影響做生意，孔指出，作為商人主要看基本因素，不太看政治氣氛。他希望政府能推出措施幫助中小型地產商，例如推出更多細地皮。



他續稱，公司海內外共有7至8年的土地儲備，去年有146億港元預售額，可在未來4年入帳。今年可推出的物業貨值約154億元，地點包括香港，新加坡和澳洲。



今年該公司全年派息維持每股22仙不變，但派息比率就下跌。孔解釋，除了派息，公司也公布了2億元的股份回購計劃來回饋股東，希望提升股東的回報。



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