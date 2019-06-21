【大行報告】大摩降滙豐、恒生及中銀香港評級

摩根士丹利發布報告，指受美國聯儲局減息預期，以及虛擬銀行帶來的壓力，將滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)及中銀香港(2388)的評級下調至「持股觀望」，3隻股份的最新目標價分別為70港元、210元及33元。



該行指，預計聯儲局至2020年底將兩度減息，會拉低香港同業拆息，令香港銀行股2020和2021年的淨息差收窄，繼而下調每股純利。



大摩稱，近期銀行同業拆息向上，將令淨息差在第3季持續強勁，但預計在今年第4季會開始下滑。



此外，香港將於2019年第4季或2020年第1季開始有虛擬銀行營運，也會為香港銀行帶來壓力。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



新股上市消息資訊，不停為你update，即刻click入

http://money18.on.cc/IPO