中證監：已制定科創板上市初期市場穩定方案

上海交易所科創板已於上周四(13日)正式開板，相關消息陸續傳出，中國證監會市場部主任李繼尊接受訪問時指出，希望早一點看到科創板上市交易，而維護科創板上市交易初期的市場穩定是一個系統工程，已制定一個方案。



有關方案包括：1)平衡市場供求關係；2)在交易環節做了必要的制度安排，包括融券、交易時段臨時停牌等；3)嚴格投資者開通科創板交易權限的資格審查；4)充分揭示科創板上市公司風險，做好投資者教育。



對於確實上市交易日期，李指出，考慮的因素多，由完成註冊到新股上市交易要經過許多環節，如路演推介、詢價定價、網上網下配售、繳款驗資及股份登記等，至少需要十幾個工作日，且首批上市企業要一定數量。若首批企業少，或加劇炒作。



他表示，截至昨日(20日)開通科創板交易權限的個人投資者已逾270萬人。



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