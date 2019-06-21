樓價UPDATES：映灣園放盤一年微減5萬元沽

東涌重磅業主出貨，放盤一年，微減5萬元沽出映灣園套三房單位。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●港島南貝沙灣4期9座中層C室，實用面積約1,100方呎，三房套連工人套間隔，望海景，以月租56,000元租出，實用呎租約51元。



●西半山星鑽中層B室，兩房間隔，以33,000元租出，實用面積497方呎計，折合呎租66.4元，業主於2015年3月以1,175萬元買入，持貨4年，租金回報3.4厘。



●北角城市花園六月暫錄5宗租賃成交，平均實用呎租約41元，近日一個6座高層F室，實用面積906方呎，套三房間隔，享全海景，以38,000元租出，實用呎租42元，租客屬於專業人士，原想購入全海景單位，但見同類單位市值近2,500萬元，認為租較供抵，於是轉買為租。



●西灣河逸濤灣1座中層E室，三房兩廁間隔，實用面積約709方呎，以約39,500元放盤約兩個月，區內家庭客睇樓一次，獲減租1,500元，即以38,000元承租，實用呎租約53.6元。



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九龍區



●將軍澳天晉7座低層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，去年十月底開始放售，最初叫價1,030萬元，今年一月初減價至980萬，其後再於六月中加價至998萬，終以980萬元易手，累積減價達50萬或4.9%，實用呎價約18,284元。



●將軍澳峻瀅II第1座高層E室，實用面積約510方呎，兩房兩廳間隔，以16,300元租出，實用呎租約32元，項目本月暫錄約18宗租賃成交，平均實用呎租約28.9元。



●何文田麗苑低層B室，實用面積1,216方呎，套三房間隔，連同一個車位以1,880萬元易手，實用呎價15,461元。



●奧運站一號銀海6座高層C室，套三房間隔，望海景，實用面積約670方呎，以約35,000元放租12天，議價後減價2,000元，獲外區客以33,000元承租，實用呎租約49.3元。



●長沙灣一號‧西九龍2座中層B室，實用面積約521方呎，兩房兩廳間隔，以878萬元獲買家承接，實用呎價約16,852元。



●長沙灣喜盈中層C室一房單位，望市景，實用面積約399方呎，放盤10天後，獲區內客洽詢，雙方議價後減價500元，終以16,500元租出，實用呎租約41.4元。



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新界區



●東涌區二手市況膠著，迄今只有14宗買賣成交，較上月同期36宗減逾60%，當中映灣園錄5宗，按月少近30%，其中5座中層B室，實用面積710方呎，原業主於區內以公司名義持有多個物業收租，上址於2005年以250萬元買入，去年六月開始放盤，叫價830萬元，至十一月租客搬走後一直空置，最近獲買家洽購，微減5萬元，終以825萬元沽出，實用呎價11,620元，持貨14年帳面獲利575萬元或2.3倍。



●東涌映灣園12座極高層A室，實用面積918方呎，套三房連儲物房間隔，享全機場海景，剛以25,600元租出，實用呎租27.9元，租客為外籍家庭。



●大圍盛世六月暫錄約16宗租賃成交，最新錄得盛世3座南翼中層B室，實用面積786方呎，套三房間隔，獲四名內地學生以29,000元承租，實用呎租36.9元。



●馬鞍山聽濤雅苑1座高層A室，實用面積1,025方呎，套三房連儲物房間隔，開價約1,650萬元，議價後減價22萬元，以1,628萬元易手，實用呎價15,883元。



●馬鞍山海典灣1座低層C室，實用面積約783方呎，套三房連儲物室間隔，側望海景，叫價1,250萬元，及後減價90萬或約7%，以1,160萬元成交，實用呎價約14,815元。



●上水中心4座中層B室，實用面積350方呎，兩房間隔，叫價560萬元，最終以538萬元易手，實用呎價15,371元。

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