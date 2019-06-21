財經法情：海航向港航相關公司追款逾11億港元

香港航空股東爭拗再有新進展。海航集團(香港)投資(下稱原訴)入稟香港高等法院，向香港航空控股有限公司及香港航空咨詢服務有限公司，分別追討3.9億港元及7.75億港元欠款。



早前資料顯示，香港航空咨詢服務有限公司由港航董事鍾國頌持有。



入稟狀指，香港航空控股於2013年6月向原訴開出一張承付票據，本金5,000萬美元(折合約3.9億港元)。



而香港航空咨詢服務有限公司則於2010年2月及2013年6月，向原訴開出兩張承付票據，本金分别為3.85億港元及5,000萬美元，即合共約7.75億港元。



原訴現向對方追討上述承付票據本金，及要求評估對方違反上述承付票據令原訴蒙受之損失。



傳訊令編號：HCA1100/2019、HCA1102/2019

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