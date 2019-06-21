比特幣曾飆至9793美元　創逾1年新高

虛擬貨幣一哥比特幣漲勢持續，據Crytocomapre資料，比特幣今日(21日)一度衝高至9,793美元，創逾一年新高，逐步逼近1萬美元大關。



事實上，近月推動比特幣上揚的催化劑為數不少。外媒報道，美國科網巨頭Facebook擬推出自家虛擬貨幣「Libra」，可用作支付交易，大大增加市場對虛擬貨幣將被主流金融市場接受的信心。



此外，據指比特幣期貨交易所Bakkt正不斷集資，並將於7月試推比特期貨合約。全球最大的資產管理公司之一富達，亦傳出將推行虛擬貨幣交易服務，消息進一步刺激比特幣升勢。



比特幣價格自今年3月下旬起反覆上揚，最新升至9,669美元，至今累積升幅近1.5倍。



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