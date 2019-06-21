【即市分析】騰訊仲追唔追得過？

東方產經專欄作者帥哥：中美貿易戰持續，伊朗地緣局勢緊張，美元回軟但美股強勢持續。內地A股則有轉強之勢，惟港股受政治事件影響，反彈顯得有心無力。恒指今日(周五)無力再上，股王騰訊控股(00700)即市股價一度高見357.4元後轉升為跌，100日線得而復失，咁究竟要點部署？



從基本面分析，騰訊近期基本面確有改善，好似內地已重新審批網絡遊戲版號，按統計數據顯示，上月十大營收遊戲中，騰訊開發或獨家代理的遊戲共佔6款，其中《王者榮耀》再蟬聯月度最賺錢手遊，而5月推出的《和平精英》新上榜即獲亞軍。隨着遊戲陸續獲批，相信可進一步帶動集團遊戲業務收入增長，有利整體盈利及股價表現。



不過，貴為港股中的重磅藍籌，亦有兩大負面因素要考慮，其一是阿里未來將在港作第二上市，在資金有機會因而分流下，將令市場買入騰訊金額下降（都未計未來有冇跟隨者從美國回流香港上市）；其二是香港政治事件持續，可能會招至外資基金減持港股，屬權重的騰訊可能會面臨較大沽壓。



走勢上，騰訊股價上月底跌至316.8元的低位現反彈，其後股價拾級而上，不過今日先高後低，成交有縮減迹象，短期能否上破100日線約355元及50日線約360元阻力，將成關鍵，建議大家先行觀望，謀定而後動！

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