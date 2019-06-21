長實油塘東源街地皮申建住宅　提供903伙

據城規會資料，長實地產(01113)旗下油塘東源街5及8號兩幅地皮，連同毗連政府土地，申請擬建綜合住宅發展，整個地盤面積約83,670方呎，分為A及B地盤發展，涉及4幢住宅大廈，兩地盤可建樓面面積分別約11.34萬及約30.48萬方呎，提供230及673伙。合計提供903伙，總樓面面積約41.8萬方呎。申請人指出，上述擬議發展有助提供急需的房屋供應，以紓緩市區房屋嚴重短缺問題。



翻查資料，上述項目曾獲城規會批准作住宅發展，興建合共5幢分層住宅，提供536個單位。



此外，有財團就西貢康健路地皮及毗連政府土地，申請擬建洋房，地盤面積約4.1萬方呎，地積比率0.756倍，可建總樓面面積約3.07萬方呎，涉及19幢洋房，每幢樓高3層。



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