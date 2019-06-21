瑞銀：中美貿戰短期難望突破　籲買A股沽港股

瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭稱，中美有望在二十國集團(G20)峰會重啟貿易談判進程，但相信仍是拉鋸戰，短期難有突破結果。在此預期下，MSCI中國指數料升10%至跌5%；美元兌人民幣匯率料在7水平。



據該行基本情景預測，兩國於今年底才有望達成協議(50%)。但她又提醒，雖然暫未見到兩國談判會完全破裂，但其風險依然存在。倘若中美談判破局，屆時MSCI中國指數跌幅料達15%至20%，美元兌人民幣將升至7.3。



她又指，於中港市場方面，該行較偏好中國市場，並建議買A股，沽售港股。理由是港股估值已不算便宜，其企業盈利增長亦見放緩。在市場情緒逐漸改善下，中國企業盈利增長勢頭料會跑贏香港。



儘管外界預期下半年出口表現或會復甦，惟陳氏認為，出口商料發貨時間會推遲至明年，相信中國將會推出更多寬鬆政策，未來6至12個月內，當局料會再下調存款準備金率100至200基點，進一步支持實體經濟發展，並加大對中小企信貸融資，預期中國今年經濟增長將維持6%水平。



對於科網股板塊，她指，由於中國對遊戲等行業規管有所放鬆，加上相關企業變現能力提升，相信亞太區科企盈利可回復穩健增長。隨着負面因素減少，認為金融科技、電商、遊戲及線上教育等板塊可看高一線，惟硬件及IT設備供應商仍持續受壓。



該行全球首席投資總監Mark Haefele預期，美國聯儲局於7月將會減息50個基點。但考慮到美國現時經濟數據明顯有改善，其消費及美股表現仍強勁，相信年內或最多減息1次。他認為，現時應先行獲利，並增加防守性高及高息股等資產配置。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



新股上市消息資訊，不停為你update，即刻click入

http://money18.on.cc/IPO