招商局碼頭及貨倉申建酒店及商廈　提供438間客房

有財團就堅尼地城西寧街18號地盤，向城規會申請略為放寬樓面面積限制，以作擬議的酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆及娛樂場所。



資料顯示，上址申請地點為招商局碼頭、招商局貨倉及第二貨倉，地盤面積約14.23萬方呎，將興建3幢非住宅物業，涉及總樓面面積約59.99萬方呎。酒店部分佔約27.54萬方呎，提供438間客房，而零售及辦公室分別佔約19.61萬及約11.65萬方呎。



是次申請人為China Merchants Properties Development Limited。申請人指出，已取得申請地點內大部分業權，有利項目可及時完成，加快海濱發展。



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