結束兩連跌！二手樓價指數按周回升0.41%

二手樓價回升。中原城市領先指數CCL最新報187.02點，按周升0.41%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.58點，按周升0.14%。CCL(中小型單位)報186.37點，按周升0.25%。三大整體指數同樣結束2周連跌，兼今周齊升。



中美貿易戰升級後，樓價升勢隨即明顯受阻。近3周計，CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass錄得2周齊跌，1周齊升，分別累跌1.27%、1.69%及1.99%。



分區方面，港島CCL_Mass報186.87點，按周跌0.74%，連跌3周共5.36%。九龍CCL_Mass報185.51點，按周升0.94%，結果3周連跌。新界東CCL_Mass報201.00點，按周升0.06%，連升3周共1.03%。新界西CCL_Mass報170.71點，按周升0.02%，連升2周共0.03%。



－－－－－－

東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。