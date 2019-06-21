【fb直播】港股連升4日要抖氣？

港股連升四日，周五(21日)終於回吐！不過跌幅未算顯著，純屬獲利盤離場，大市樂觀氣氛未改？



伊朗擊落美軍無人機，地緣風險升溫，國際油價急升！「三桶油」有追捧，中海油(00883)逆市跑出！事件一日未解決，油股仲會升多浸？



有人歡喜有人愁！中電(00002)首次發盈警，股價急跌最多挫逾半成！追揸沽部署？



《東網Money 18》搵嚟中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm