【市後重點睇】金價失1400美元 道期升13點
美匯指數仍處96.55水平，圓匯回軟至107.49；歐元兌美元見1.131；英鎊報1.269。港匯最強見7.802。在岸人民幣回軟至6.87水平，離岸價則報6.879。金價由高位回落，目前處1,400美元樓下，布油升64.7美元，紐油企57.22美元。道指期貨升13點。
●市後關注點
-21:45 美國5月製造業PMI
-22:00 美國5月二手樓銷售
●港股收報28,473點，跌76點或0.27%，全周累升1,355點，創逾7個月最大單周升幅。
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●A股快報：內地股市收升，滬綜指全日升14點或0.5%，報3,001點；深成指升79點或0.87%，報9,214點。
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