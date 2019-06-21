全球經貿戰：郭台銘呼籲「Apple可到台灣來」

台灣媒體報道，全球「代工」一哥鴻海周五(6月21日)召開股東會，董事長郭台銘交棒，未來不會干涉營運。不過，媒體最關心的不是交棒，而是鴻海會否轉移在中國內地的生產線。就此，郭台銘表示，呼籲蘋果公司(Apple In.c)可以到台灣來，惟沒有再解釋。



近日有外國傳媒引述消息報道，蘋果公司已要求包括鴻海在內的多家供應商，評估將中國15至30%產能遷出的相關成本。



另外，美國貿易代表辦公室正就政府擬向中國貨徵收關稅徵求公眾意見，蘋果公司因而去信美國貿易代表萊蒂澤，指美國不應該對進口的中國商品徵收關稅，因這將降低公司對美國經濟的貢獻，並影響其全球競爭力，敦促不要實施關稅。



信件指出，擬議的關稅清單涵蓋Apple所有主要產品及設備配件，包括iPhone、Mac電腦、iPad、AirPod、AppleTV、顯示器及鍵盤等，以及用於修復在美國產品的零件和電池。



Apple表示，其他非美國競爭對手不會受到影響，因此競爭環境將會對公司構成不利條件。



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