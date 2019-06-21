美伊局勢升級！分析警告開戰機會40%　油價恐突飆

外國傳媒報道，美國總統特朗普於伊朗擊落美軍無人偵察機後，於周四(20日)晚上一度批准有限度攻擊伊朗報復，惟美軍戰機及軍艦就位後又撤銷行動。據報，報復行動獲對伊朗立場鷹派的國務卿蓬佩奧及國家安全顧問博爾頓等人支持，但部分國防高官反對。



面對美伊局勢仍然緊張，美國喬治城大學安全研究中心副教授、伊朗裔美國人全國委員會主席帕爾西(Trita Parsi)表示，美伊衝突對雙方也沒有好處，是「雙輸」格局。他批評，特朗普是搞局者，挑起毫無必要的危機，目前雙方面對巨大壓力，確實需要尋求方法降溫。



全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)則警告，美伊開戰的機會升至40%，相比5月時為30%。



目前市場憂慮只要開響「第一槍」，油價就會立即向每桶100美元大關進發。

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