【深度解構】金價爆升背後咩因由？點樣趁住個勢搵錢？

黃金向來是穩陣的避險及保值資產。由於貿易戰帶來陰霾，加上全球經濟放緩，以及預期美國聯儲局減息等因素，令金價今年以來累漲逾8%，並創下近6年新高。



目前市場對買金看法樂觀，Global Investor行政總裁兼投資總監Frank Holmes表示，對金價前景維持樂觀；華爾街大行高盛更預測，今年內金價有望升至每安士1,425美元水平。



綜合分析指出，金價上漲背後有7大因素支持：



●美元疲弱

由於黃金以美元計價，美元與黃金走勢正好相反，即是美元跌，金價就會升。目前市場已預期聯儲局必定在今年內減息、甚至最快7月行動，料將進一步壓低美元匯價，成為金價向上的一大動力。



另外，美國以外的其他國家料將採取行動刺激經濟，意味資金或會轉向其他國家的資產，進一步拖累美元匯價，從而有利黃金。



●債息下跌

由於美債孳息率是市場對利率走勢的預期，只要債息下跌，美元會跟隨轉弱，而債息正正自去年秋季以來不斷下滑。目前由於經濟前景疲弱，債息或進一步下挫，令持有黃金的機會成本降低，是投資者增持黃金的誘因之一。



●央行增持

根據國際金融協會數據顯示，全球債務已逾244萬億美元，是全球經濟規模的3倍有多。巨額的債務令出現貨幣危機的風險增加，使各國央行傾向增持黃金。世界黃金協會(World Gold Council)數據顯示，去年第4季各國央行買金量增長了130%，該組織更預計央行將繼續加碼增持黃金。



●恐慌因素

央行增持黃金是為了避險，其他投資者亦是如此。Midas Fund MIDSX投資組合經理Tom Winmill表示︰「當其他一切資產價值都在下降時，黃金將保留其價值。」



如果對通脹和經濟衰退的擔憂重現，或地緣政治緊張局勢加劇，黃金將會是最好的投資，尤其目前中美貿易戰尚未解決，美國與伊朗衝突升溫等，均有機會引發市場恐慌。



●貿易協議

中國向來是黃金消費大國，若中美達成貿易協議，將推動經濟增長，從而使金價上漲。在中國，有大約60%黃金需求來自購買黃金首飾的人，而用在黃金消費上的開支與人均GDP成正比。這意味着若貿戰解決，中國經濟好轉將刺激黃金需求，並提振金價。



●供應短缺

現時金礦產量正在下降，故市場看好未來3至5年金價表現。



●技術走勢

Leuthold Group首席投資策略師James Paulsen表示，金價已升穿每安士1,350美元的阻力位，是向上突破的技術訊號，預示金價可繼續上揚。



【著名大鱷也看好未來兩年】

除了上述分析，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡而較少露面的瓊斯(Paul Tudor Jones)在接受最新訪問時表示，買金是目前最好的投資之一，未來12至24個月都適宜持有黃金！他預計，如果金價能企穩每安士1,400美元，將很快升上每安士1,700美元。



●原因是「世界變局」

他解釋，在過去75年，是全球化及貿易擴張的時代，全球建立了一套制度。不過，目前全部都遭遇剎停並反轉過來。因此，如果投資者想就此部署，黃金絕對是值得考慮，除了迎接世界變局，在未來1年、2年、3年，更可能會遇着經濟衰退，持有黃金能起着保值作用。



【點樣趁機賺錢？】

既然黃金值得投資，那麼，除了直接買入金條或金粒等實金外，香港市場亦有多隻黃金交易所買賣基金(ETF)可選擇，這些基金投資額較易掌控，包括SPDR金ETF(02840)、價值黃金ETF(03081)等。



另外，亦可考慮買入金礦股。高盛分析師Justine Fisher及Jeffrey Currie發表報告指出，過往金礦商會買入期權做對沖，但由於成本太貴及過於複雜，所以現時大多公司都放棄這種做法。因此，現時多數金礦股的表現會直接與金價掛鈎。



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