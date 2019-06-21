【中環剝花生】拆解全球央行貨幣政策！

近排股市炒乜？就係炒寬鬆囉！



由聯儲局、歐洲央行、日本央行、到英倫銀行等，各大央行係加息問題上似乎都要「停一停，諗一諗」。莫非經濟真係咁差，唔「放水」唔得？若果下月聯儲局落實減息，環球市場又再炒上？



央行鬥低息，豈不是隻隻外幣都要弱？旅行讀書唔使咁急換住？



今集《中環剝花生》請來茂宸期貨第一副總裁丁世民、以及恒生銀行首席市場策略員溫灼培，一齊食花生討論，歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



1. 東網直播網站：

http://tv.on.cc/live



2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/



3.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



4. 東網財經新聞：

http://bit.ly/1X5jhMY



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm