【北水追蹤】沽吉汽騰訊舜宇　買金股油股

港股連升數日後回落，恒指收報28,473點，全日跌76點。港股通全日成交額約78億元，僅佔主板成交約6.6%，北水淨流入金額約10.7億元人民幣，為連續29個交易日錄得淨流入。



連續多日獲北水狂掃的工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通成交量勁縮，跌出十大活躍成交之列。



另外，吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)及舜宇光學科技(02382)等藍籌股均遭北水沽售，其港股通分別錄得逾2億元、8,847萬元及9,719萬元淨流出；香港交易所(00388)亦遭北水淨沽售3,570萬元。



憧憬美國下月減息，金價上揚，北水亦趁機追入山東黃金(01787)，其港股通錄逾7,253萬元淨流入；惟紫金礦業(02899)則錄得淨流出約2,420萬元。



同樣受惠於商品價格上升的有中國海洋石油(00883)，其港股通錄逾7,170萬元淨流入。



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