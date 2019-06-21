美股大淡友：減息非佳兆！應把握10年最佳沽貨良機

外國傳媒報道，美國著名分析員、2017年已看淡美股的Northman Trader創辦人Sven Henrich最新警告，聯儲局減息向來是不祥警號，投資者應把握這次「10年一遇黃金機會」沽貨離場！



他表示，無論是企業債務、政府債務，抑或全球央行資產負債表，都反映着債務高處未算高，預示下次經濟衰退來臨時，抵抗災難能力將非常有限。再者，多年「放水」已衍生了財富不均、社會動盪、政治極端，以及美國萬億美元財政赤字。每樣事情都顯得金融體系更脆弱，因為央行的救市「藥彈」實在很有限。



他估計，聯儲局即將實行的「放水」政策不是臨時，而是新一輪貨幣寬鬆周期，即再度向市場「餵毒藥」，同時會使財富更不均，讓資產泡沫變得更大。他警告，目前市場的定價已反映減息3次！同時預示着一場金融市場的崩盤快將到來，今次可能是10年以來最佳沽貨良機。



事實上，在聯儲局「放風」減息後，無論是股票、債券、黃金、虛擬貨幣等，所有資產都升，這絕非佳兆，極似大冧市前禾雀亂飛。

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