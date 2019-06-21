全球高端智能手機首季出貨量跌8%　Apple市佔近半

外媒報道，調查機構Counterpoint Research發表報告顯示，今年首季全球高端智能手機市場出貨量下跌8%，其中蘋果公司(Apple Inc.)出貨量雖然按年暴跌20%，但在高端智能手機市場上仍擁有47%市佔率，排名第一。



報告又顯示，三星佔據全球高端智能手機市場25%市佔率，為過去一年獲得的最高份額，排名第二。



Counterpoint研究分析師Varun Mishra表示，用戶換機時間影響Apple的出貨量，iPhone更換期從平均兩年增至3年多。另方面，三星Galaxy S10系列在設計上的重大變化，以及與高端iPhone相比，Galaxy S10更物有所值，幫助三星縮窄與Apple的差距。



在高端智能手機市場中，華為市佔率16%，排名第三。相機質量、人工智能(AI)技術，以及旗艦產品Mate系列和P系列暢銷，推動華為首季增長。在中國，華為甚至超越Apple，成為高端智能手機市場的頂級廠商。

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