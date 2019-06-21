來港上市觸礁　傳比特大陸改赴美IPO

外國傳媒引述消息指，全球最大虛擬貨幣掘礦機生產商比特大陸，繼早前在港申請上市失效後，現打算改為赴美國上市，並料於今年下半年展開上市工作。



消息指，比特大陸最快下月遞交上市文件。據去年的一輪私募集資中，該公司估值大約為150億美元；最新消息指，這次赴美上市的集資額將為3億至5億美元，惟目前尚未落實。



事實上，佔據全球虛擬貨幣掘礦機市場逾90%份額的三大製造商──比特大陸、嘉楠耘智(Canaan Inc.)，以及億邦，均先後於去年遞交來港上市的申請。比特大陸在上市申請失效後曾表示，未來會在合適的時間重啟上市工作。



另外，市傳嘉楠耘智已放棄香港上市；億邦則於去年12月第二度遞交上市申請，並再次失效。內地傳媒曾引述港交所(00388)行政總裁李小加指，港交所在審批虛擬貨幣掘礦公司上市申請時要考慮「上市適合性」。

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