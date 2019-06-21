估中87股災著名大鱷：買金吧！未來兩年都適宜
2019年06月21日 18:00
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
外國傳媒報道，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡而較少露面的瓊斯(Paul Tudor Jones)在接受訪問時表示，買金是目前最好的投資之一，未來12至24個月都適宜持有黃金！
他預計，如果金價能企穩每安士1,400美元，將很快升上每安士1,700美元。他解釋，在過去75年，是全球化及貿易擴張的時代，全球建立了一套制度。不過，目前全部都遭遇煞停並反轉過來。因此，如果投資者想就此部署，黃金絕對是值得考慮，除了迎接世界變局，在未來1年、2年、3年，更可能會遇着經濟衰退，持有黃金能起着保值作用。
除了買金，他亦透露目前持有股票，因聯儲局若落實減息，意味着全球又會重返「零息」時代，會引發資產價格上漲，預計美股會繼續創新高。
－－－－－－
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。