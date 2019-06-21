估中87股災著名大鱷：買金吧！未來兩年都適宜

外國傳媒報道，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡而較少露面的瓊斯(Paul Tudor Jones)在接受訪問時表示，買金是目前最好的投資之一，未來12至24個月都適宜持有黃金！



他預計，如果金價能企穩每安士1,400美元，將很快升上每安士1,700美元。他解釋，在過去75年，是全球化及貿易擴張的時代，全球建立了一套制度。不過，目前全部都遭遇煞停並反轉過來。因此，如果投資者想就此部署，黃金絕對是值得考慮，除了迎接世界變局，在未來1年、2年、3年，更可能會遇着經濟衰退，持有黃金能起着保值作用。



除了買金，他亦透露目前持有股票，因聯儲局若落實減息，意味着全球又會重返「零息」時代，會引發資產價格上漲，預計美股會繼續創新高。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。