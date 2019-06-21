微軟Surface Pen專利曝光　可變身藍牙耳機

外媒報道，微軟將新一代的Surface Pen手寫筆新專利曝光。根據一項新專利，微軟可能正在研發可用作藍牙耳機的新版Surface Pen。



微軟計劃使Surface Pen的機身更加柔性彎曲，因此手寫筆可以戴在耳朵上，就像無線藍牙耳機一樣。



該項名為「Flexible carpenter's stylus with dockable earpiece」（帶有可固定耳機的柔性手寫筆）的專利。它解釋一種新技術，可以讓手寫筆中的電池為耳機供電。由於筆是柔性的，它的另一側可以用作耳機。



微軟表示，手寫筆仍可用於在計算設備上工作。它有一個彎曲柔性部分，還有可以固定無線耳機的底座。柔性部分是可彎曲的並且可以變成耳機，允許用戶將其包裹在耳朵周圍並傾聽音樂。



耳機底座配有揚聲器、音響系統，它還使用手寫筆的電池為自己供電。因此，該設備可以同時用作全功能手寫筆和模塊化藍牙耳機。



微軟還申請了一項專利，旨在為Surface Pen添加顯示或狀態欄。Surface觸控筆上的顯示欄可幫助用戶識別輸入形狀、大小、樣式或電池狀態。



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